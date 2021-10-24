TMZ: члены съёмочной группы «Ржавчины» могли использовать оружие для стрельбы по мишеням

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Оружие, из которого была застрелена кинооператор Галина Хатчинс, могло использоваться на съёмочной площадке вестерна «Ржавчина» в США не только в качестве реквизита.

По информации портала TMZ со ссылкой на источники, близкие к съёмочной группе, оружие использовалось за пределами площадки для целей, не связанных с работой. Отмечается, что речь идёт о стрельбе по мишеням.

Кроме того, прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили, что холостые и боевые патроны хранились в одном и том же месте. Это может стать объяснением того, как настоящая пуля попала в пистолет.

Ранее стало известно, что актёр Алек Болдуин на съёмках вестерна «Ржавчина» в Нью-Мексико произвёл выстрел, жертвой которого стала женщина-оператор.

Болдуин добровольно пришёл в отделение полиции после инцидента на съёмочной площадке.

Впоследствии американский институт киноискусства (AFI) учредил стипендию в память о кинооператоре Хатчинс.

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