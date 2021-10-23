Институт киноискусства в США учредил стипендию имени погибшей Хатчинс

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Американский институт киноискусства (AFI) учредил стипендию в память о кинооператоре Галине Хатчинс, погибшей в результате несчастного случая во время съёмок вестерна с Алеком Болдуином в США.
Институт киноискусства в США учредил стипендию имени погибшей Хатчинс
  • @halynahutchins/Instagram

«Одни лишь слова не могут описать потерю человека, столь дорогого для сообщества AFI… Мы обещаем, что дух Галины Хатчинс будет жить во всех, кто стремится воплотить свои мечты в хорошо рассказанных историях», — отмечается в сообщении института.

Ранее сообщалось, что американский актёр Алек Болдуин случайно убил оператора и ранил режиссёра на съёмках фильма.

Кинопродюсер Надежда Гусельникова рассказала RT о своей подруге — кинооператоре Галине Хатчинс, которую во время съёмок актёр Алек Болдуин случайно застрелил.

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