Институт киноискусства в США учредил стипендию имени погибшей Хатчинс

Американский институт киноискусства (AFI) учредил стипендию в память о кинооператоре Галине Хатчинс, погибшей в результате несчастного случая во время съёмок вестерна с Алеком Болдуином в США.

«Одни лишь слова не могут описать потерю человека, столь дорогого для сообщества AFI… Мы обещаем, что дух Галины Хатчинс будет жить во всех, кто стремится воплотить свои мечты в хорошо рассказанных историях», — отмечается в сообщении института.

Ранее сообщалось, что американский актёр Алек Болдуин случайно убил оператора и ранил режиссёра на съёмках фильма.

Кинопродюсер Надежда Гусельникова рассказала RT о своей подруге — кинооператоре Галине Хатчинс, которую во время съёмок актёр Алек Болдуин случайно застрелил.