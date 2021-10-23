Подруга убитой Алеком Болдуином оператора рассказала о скончавшейся девушке

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Кинопродюсер Надежда Гусельникова рассказала RT о своей подруге-кинооператоре Галине Хатчинс, которую ранее во время съёмок фильма актёр Алек Болдуин случайно застрелил.
Подруга убитой Алеком Болдуином оператора рассказала о скончавшейся девушке
  • @halynahutchins/Instagram

«Галину знаю уже давно, лет шесть. Познакомились мы в Лос Анжелесе, когда она делала проект вместе с моей подругой», — сказала она.

По её словам, Хатчинс была замечательной девушкой и она рада, что ей удалось с ней поработать.

«Она была прекрасным человеком, очень добрым, светлым, креативным... это огромная потеря для всех нас: и для тех, кто её знал лично, и для кино, и для Голливуда и для кино Украины, Белоруссии, России», — отметила Гусельникова.

Она также добавила, что её подруга очень любила свою работу, своего сына и мужа.

«Я за неё очень радовалась когда она рассказала, что будет снимать проект для Алека Болдуина... Я ей позвонила зимой и предложила проект, который я делала в Белоруссии... Она сказала, что с удовольствием бы приехала, но у неё есть предложение, от которого она не может отказаться. Это был фильм «Ржавчина», — заключила она.

Ранее сообщалось, что американский актёр Алек Болдуин случайно убил оператора и ранил режиссёра на съёмках фильма.

Болдуин добровольно пришёл в отделение полиции после инцидента на съёмочной площадке в штате Нью-Мексико.

Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал трагедию на съёмочной площадке фильма «Ржавчина».

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