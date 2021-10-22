Смертельный выстрел: Алек Болдуин убил оператора и ранил режиссёра на съёмках фильма

Актёр Алек Болдуин на съёмках вестерна «Ржавчина» в Нью-Мексико произвёл выстрел, жертвой которого стала женщина-оператор. Режиссёр картины Джоэл Соуз находится в больнице в критическом состоянии. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, обвинения Болдуину пока не предъявлены. Известно, что погибшая женщина-оператор родилась и выросла в Советском Союзе.

В четверг, 21 октября, в ходе съёмок вестерна «Ржавчина» (Rust) в американском штате Нью-Мексико 63-летний актёр Алек Болдуин выстрелом из пистолета убил оператора.

Также в результате происшествия был серьёзно ранен 48-летний режиссёр фильма Джоэл Соуза («Полицейский седан», «Золото Ханны»). По данным СМИ, пуля попала в ключицу, в настоящее время постановщик находится в больнице в критическом состоянии.

Имя погибшей женщины-кинооператора — Галина Хатчинс. Согласно информации на её сайте, она родилась на Украине и «выросла на советской военной базе за Полярным кругом, в окружении северных оленей и атомных подводных лодок». После она получила степень магистра международной журналистики Киевского национального университета и работала над британскими документальными фильмами в Европе.

В числе работ Галины Хатчинс как кинооператора более 20 картин, включая триллер Майкла Нелла Blindfire и фильм ужасов «Дорогуша» Поллианны Макинтош.

После выстрела Хатчинс на вертолёте доставили в госпиталь, где она скончалась от полученных травм. Ей было 42 года.

Алек Болдуин допрошен, обвинения ему пока не предъявлены. Как сообщают журналисты, пистолет, из которого стрелял актёр, должен был быть заряжен холостыми патронами.

По данным СМИ, в настоящее время не установлено, то ли ответственный за реквизит человек ошибочно зарядил оружие настоящими патронами, то ли в стволе застряло нечто, попавшее в режиссёра и оператора.

Съёмки картины приостановлены на день.

Тем временем в социальных сетях Болдуина появляются слова поддержки в адрес артиста. Поклонники пишут, что сожалеют о случившемся и призывают актёра сфокусироваться на хорошем и не винить себя.

Впрочем, некоторые считают, что трагедия не случайна.

«Следите за историей Алека Болдуина. Он всегда был буйным, сумасшедшим маньяком, так что давайте подождём и посмотрим, насколько случайно это произошло. Детективы начали расследование, будем надеяться, что оно настоящее», — отмечает американский ведущий Марк Симон.

Ранее Болдуин действительно неоднократно вёл себя агрессивно. Так, в 2011 году он устроил скандал во время вылета American Airlines из аэропорта Лос-Анджелеса, агрессивно отреагировав на просьбу бортпроводника не играть в телефон во время взлёта. Актёра выпроводили из самолёта. В ноябре 2018 года Алек Болдуин ударил человека, с которым не поделил место на парковке. За это в январе 2019-го суд приговорил его к выплате $120 и прохождению тренинга по управлению гневом.

Reuters

© Carlo Allegri

Опасная профессия

Случаи серьёзных травм и смертей на съёмочной площадке нередки.

В 1993 году во время съёмок фильма «Ворон» от огнестрельного ранения скончался Брендон Ли, игравший рок-музыканта Эрика Дрэйвена. По сценарию в него должны были выстрелить холостым патроном, однако из-за неисправности оружия в актёра попала металлическая заглушка пистолета. Брендон Ли получил проникающее ранение в живот, спасти его не удалось. Полиция признала это несчастным случаем.

В 1984 году от выстрела на съёмочной площадке погиб актёр Джон-Эрик Хексам. Во время работы над многосерийным фильмом «Скрываемый факт» он поднёс пистолет к голове, зная, что он заряжен холостыми патронами. Однако из-за близкого расстояния пуля повредила череп и вызвала обширное кровотечение.

В 1983 году на съёмках фильма «Сумеречная зона» из-за взрыва вертолёта погибли Вик Морроу и двое детей. Причиной послужила активированная раньше времени пиротехника. Летательный аппарат упал на бок и нанёс смертельные травмы находящимся на земле актёрам.

В октябре 2018 года каскадёр Олег Шилкин погиб при наезде танка на съёмках фильма «Подольские курсанты» в Калужской области. По сценарию танк должны были остановить в трёх метрах от каскадёра.

В 2016 году рабочий сцены погиб на съёмках фильма «Бегущий по лезвию 2» в Будапеште. По данным СМИ, он находился под платформой с установленными на ней декорациями, когда та обрушилась.

Актёр Джеки Чан утверждает, что во время съёмок порядка 200 раз находился между жизнью и смертью. Но из-за несчастного случая в ходе подготовки «Доспехов Бога» в 1986 году Чан и по сей день ходит с металлической пластиной в голове: под актёром обломилась ветка, и он неудачно упал на землю.