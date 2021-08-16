TOLOnews: Хамид Карзай и Абдулла Абдулла ведут переговоры с талибами
- Reuters
Как отмечается, вместе с ними ведёт переговоры лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматияр.
Их усилия направлены на «приведение ситуации в норму».
Hamid Karzai and Abdullah Abdullah appeared together in a video and spoke of efforts to bring the situation in the country back to normal. pic.twitter.com/jVJXwvSNbY— TOLOnews (@TOLOnews) August 16, 2021
15 августа афганский президент Ашраф Гани покинул страну — вскоре после того, как движение «Талибан» объявило, что вся республика находится под его контролем. Позднее боевики без боя вошли в Кабул и заняли город.
МИД России сообщил, что российская сторона установила рабочие контакты с представителями новых властей в Афганистане с целью обеспечения безопасности российского посольства.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.