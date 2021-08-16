TOLOnews: Хамид Карзай и Абдулла Абдулла ведут переговоры с талибами

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Глава высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла и бывший президент страны Хамид Карзай ведут переговоры по достижению мира с руководством «Талибана»*, сообщает TOLOnews.
TOLOnews: Хамид Карзай и Абдулла Абдулла ведут переговоры с талибами
  • Reuters

Как отмечается, вместе с ними ведёт переговоры лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматияр.

Их усилия направлены на «приведение ситуации в норму».

15 августа афганский президент Ашраф Гани покинул страну — вскоре после того, как движение «Талибан» объявило, что вся республика находится под его контролем. Позднее боевики без боя вошли в Кабул и заняли город.

МИД России сообщил, что российская сторона установила рабочие контакты с представителями новых властей в Афганистане с целью обеспечения безопасности российского посольства.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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