TOLOnews: Хамид Карзай и Абдулла Абдулла ведут переговоры с талибами

Глава высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла и бывший президент страны Хамид Карзай ведут переговоры по достижению мира с руководством «Талибана»*, сообщает TOLOnews.

Как отмечается, вместе с ними ведёт переговоры лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматияр.

Их усилия направлены на «приведение ситуации в норму».

Hamid Karzai and Abdullah Abdullah appeared together in a video and spoke of efforts to bring the situation in the country back to normal. pic.twitter.com/jVJXwvSNbY — TOLOnews (@TOLOnews) August 16, 2021

15 августа афганский президент Ашраф Гани покинул страну — вскоре после того, как движение «Талибан» объявило, что вся республика находится под его контролем. Позднее боевики без боя вошли в Кабул и заняли город.

МИД России сообщил, что российская сторона установила рабочие контакты с представителями новых властей в Афганистане с целью обеспечения безопасности российского посольства.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.