МИД России сообщил о ситуации в Афганистане

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Министерство иностранных дел России сообщило, что российская сторона установила рабочие контакты с представителями новых властей в Афганистане с целью обеспечения безопасности российского посольства.
МИД России сообщил о ситуации в Афганистане
  • AFP

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

Отмечается, что посольство России в Афганистане функционирует в штатном режиме.

«Установлены рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения», — заявили в министерстве.

По данным министерства, Россия внимательно следит за развитием ситуации в Афганистане после перехода власти в этой стране к движению «Талибан»*«в результате практически полного отсутствия сопротивления со стороны подготовленных США и их союзниками национальных вооружённых сил».

По имеющимся у российской стороны данным, «обстановка в Кабуле и в Афганистане в целом стабилизируется».

«Талибы приступили к наведению общественного порядка, подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий», — заявили в министерстве.

В МИД призвали все стороны в Афганистане «воздерживаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путём».

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета Безопасности заявил, что мировое сообщество должно гарантировать, что Афганистан не станет снова безопасной гаванью для террористических организаций.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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