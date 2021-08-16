Генсек ООН: Афганистан не должен снова стать гаванью для террористов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета Безопасности заявил, что мировое сообщество должно гарантировать, что Афганистан не станет снова безопасной гаванью для террористических организаций.

«Международное сообщество должно быть едино и задействовать все доступные инструменты. Мы должны говорить единым голосом по вопросу прав человека. Я призываю все стороны, «Талибан»* уважать и соблюдать международное гуманитарное право, права и свободы», — приводит ТАСС его слова.

Гутерреш отметил, что «международное сообщество должно объединиться, чтобы гарантировать, что Афганистан больше не будет использоваться в качестве платформы для безопасного укрытия террористических организаций».

Ранее представители движения «Талибан» объявили об окончании войны, которая длилась в Афганистане 20 лет. Ранее они заняли Кабул и заявили, что республика целиком находится под их контролем.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.