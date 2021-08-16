Генсек ООН: Афганистан не должен снова стать гаванью для террористов

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета Безопасности заявил, что мировое сообщество должно гарантировать, что Афганистан не станет снова безопасной гаванью для террористических организаций.
Генсек ООН: Афганистан не должен снова стать гаванью для террористов
  • Reuters

«Международное сообщество должно быть едино и задействовать все доступные инструменты. Мы должны говорить единым голосом по вопросу прав человека. Я призываю все стороны, «Талибан»* уважать и соблюдать международное гуманитарное право, права и свободы», — приводит ТАСС его слова.

Гутерреш отметил, что «международное сообщество должно объединиться, чтобы гарантировать, что Афганистан больше не будет использоваться в качестве платформы для безопасного укрытия террористических организаций».

Ранее представители движения «Талибан» объявили об окончании войны, которая длилась в Афганистане 20 лет. Ранее они заняли Кабул и заявили, что республика целиком находится под их контролем.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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