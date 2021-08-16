Генсек ООН: Афганистан не должен снова стать гаванью для террористов
- Reuters
«Международное сообщество должно быть едино и задействовать все доступные инструменты. Мы должны говорить единым голосом по вопросу прав человека. Я призываю все стороны, «Талибан»* уважать и соблюдать международное гуманитарное право, права и свободы», — приводит ТАСС его слова.
Гутерреш отметил, что «международное сообщество должно объединиться, чтобы гарантировать, что Афганистан больше не будет использоваться в качестве платформы для безопасного укрытия террористических организаций».
Ранее представители движения «Талибан» объявили об окончании войны, которая длилась в Афганистане 20 лет. Ранее они заняли Кабул и заявили, что республика целиком находится под их контролем.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.