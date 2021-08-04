Постпред России рассказал о возможности проведения саммита с ЕС

Саммит России и ЕС может состояться, однако Россия не станет выступать с такой инициативой. Об этом в интервью газете «Известия» заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

«Что же касается долговременной или — будем оптимистами — среднесрочной перспективы, то я вполне допускаю, что эта инициатива так просто не заглохнет», — заявил Чижов.

По его словам, «у Германии и Франции есть целый ряд сторонников в этом вопросе».

Российский постпред подчеркнул, что Россия не будет выступать с инициативой о проведении подобного саммита.

В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал предложение Франции и ФРГ о проведении саммита Россия — ЕС. По его словам, в Москве не знают деталей инициативы.