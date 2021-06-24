Лавров отреагировал на инициативу о проведении саммита ЕС и России
- Reuters
«Мы, конечно, слышали о предложении Франции и Германии провести саммит Россия — ЕС. Других деталей мы не знаем. О чём идёт речь, какая будет повестка саммита?» — отметил Лавров на брифинге в Москве.
Также он отметил, что неизвестно, согласны ли с этой инициативой остальные члены ЕС.
По его словам, необходимо, чтобы европейские коллеги объяснили, что «они имеют в виду и к чему они стремятся».
RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции Лаврова.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявила о необходимости Евросоюза разработать форматы диалога с Россией для решения спорных вопросов.
Также Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах писала, что Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон предложили лидерам ЕС провести саммит с российским лидером Владимиром Путиным.