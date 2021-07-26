В Венесуэле выявили «дельта»-штамм коронавируса

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Президент Венесуэлы на совещании, посвящённом вопросам здравоохранения, заявил о выявлении в стране двух инфицированных «дельта»-штаммом коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию заседания.

«В Венесуэле мы обнаружили два случая заражения штаммом «дельта». Оба инфицированных прибыли из-за рубежа», — сказал Мадуро.

Первым пациентом с новой мутацией коронавируса оказался спортсмен, прилетевший из Турции. Он контактировал с 30 людьми, однако их ПЦР-тесты оказались отрицательными. Вторым инфицированным оказалась сотрудница сферы здравоохранения.

В мае, по словам представителей Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Венесуэла одобрила применение российской однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

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