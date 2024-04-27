RT в Telegram
Подпишись

Армия Израиля зафиксировала обстрел севера страны со стороны Ливана

Короткая ссылка
Израильская армия зафиксировала обстрел севера страны со стороны Ливана.
Армия Израиля зафиксировала обстрел севера страны со стороны Ливана
  • AP

Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы армии.

Отмечается, что система ПВО «Железный купол» перехватила подозрительный объект. Инцидент случился возле населённого пункта Манара.

В этом же направлении со стороны Ливана были запущены противотанковые ракеты. Израиль нанёс ответный удар «по источникам огня», отмечается в сообщении.

Ранее израильские войска нанесли новую серию ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить