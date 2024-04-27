Армия Израиля зафиксировала обстрел севера страны со стороны Ливана

Израильская армия зафиксировала обстрел севера страны со стороны Ливана.

Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы армии.

Отмечается, что система ПВО «Железный купол» перехватила подозрительный объект. Инцидент случился возле населённого пункта Манара.

В этом же направлении со стороны Ливана были запущены противотанковые ракеты. Израиль нанёс ответный удар «по источникам огня», отмечается в сообщении.

Ранее израильские войска нанесли новую серию ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.