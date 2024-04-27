В Петербурге суд отправил в СИЗО шестерых подозреваемых в обналичивании 7,8 млрд рублей

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу шестерых участников преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью и обналичившего более 7,8 млрд рублей.

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

По данным следствия, в период с 1 августа 2020 года по 1 июня 2023 года руководители и участники преступного сообщества получили на счета подконтрольных организаций для обналичивания более 7,8 млрд рублей.

«Все шестеро против стражи возражали, просили домашний арест. Срок мер — 24.06.2024», — говорится в сообщении.

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