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В Петербурге суд отправил в СИЗО шестерых подозреваемых в обналичивании 7,8 млрд рублей

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Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу шестерых участников преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью и обналичившего более 7,8 млрд рублей.
В Петербурге суд отправил в СИЗО шестерых подозреваемых в обналичивании 7,8 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

По данным следствия, в период с 1 августа 2020 года по 1 июня 2023 года руководители и участники преступного сообщества получили на счета подконтрольных организаций для обналичивания более 7,8 млрд рублей.

«Все шестеро против стражи возражали, просили домашний арест. Срок мер — 24.06.2024», — говорится в сообщении.

Ранее Хамовнический суд Москвы приговорил экс-директора обанкротившегося Республиканского социального коммерческого банка Алевтину Павлову к восьми годам лишения свободы по делу о хищении.

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