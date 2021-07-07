Госдеп отрицает причастность США к убийству президента Гаити

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты категорически отрицают какую-либо причастность к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза и называют «абсолютно ложными» сообщения о том, что нападавшие являлись представителями Управления по борьбе с наркотиками США.

«Посол Гаити уже опроверг подобные предположения. Эти сообщения абсолютно ложны, США осуждают эти подлые действия. Это не более чем ложные сообщения», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что США не исключают военной помощи Гаити на фоне убийства президента Жовенеля Моиза.

Прайс добавил, что США призывают провести выборы в Гаити, как и было запланировано в этом году.

7 июля стало известно, что президент Гаити получил смертельное ранение при нападении неизвестных лиц на его резиденцию. Супруга президента, пострадавшая при нападении, по последним данным, выжила и была отправлена в больницу Майами.

В стране объявлено чрезвычайное положение и 15-дневный траур.

Власти Доминиканской Республики расследуют возможное проникновение убийц президента Гаити Жовенеля Моиза на свою территорию. Предполагается, что убийство могли совершить иностранные наёмники.