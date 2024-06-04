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В Кремле пока не называют имя модератора пленарного заседания ПМЭФ с Путиным

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В Кремле пока не говорят, кто будет работать модератором на пленарной сессии ПМЭФ, где запланировано участие президента Владимира Путина, информация об этом появится ближе к 7 июня, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В Кремле пока не называют имя модератора пленарного заседания ПМЭФ с Путиным
  • РИА Новости

«Сообщим ближе к 7 числу», — сказал представитель Кремля ТАСС.

Пленарное заседание ПМЭФ пройдёт в пятницу, 7 июня.

Ранее участие в форуме подтвердили 17 тыс. человек из 136 стран.

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