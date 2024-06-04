В Кремле пока не называют имя модератора пленарного заседания ПМЭФ с Путиным

В Кремле пока не говорят, кто будет работать модератором на пленарной сессии ПМЭФ, где запланировано участие президента Владимира Путина, информация об этом появится ближе к 7 июня, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

РИА Новости

«Сообщим ближе к 7 числу», — сказал представитель Кремля ТАСС. Пленарное заседание ПМЭФ пройдёт в пятницу, 7 июня. Ранее участие в форуме подтвердили 17 тыс. человек из 136 стран.