Истязавшего своих детей жителя Ивановской области осудили на 11,5 года колонии
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Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
По данным суда, мужчина систематически истязал своих троих несовершеннолетних детей.
«Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что пермская полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который во время драки ударил ребёнка кулаком.