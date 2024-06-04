Истязавшего своих детей жителя Ивановской области осудили на 11,5 года колонии

Суд в Ивановской области приговорил к 11 годам шести месяцам колонии общего режима жителя Шуи, который на протяжении девяти лет систематически истязал своих детей.

Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По данным суда, мужчина систематически истязал своих троих несовершеннолетних детей.

«Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что пермская полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который во время драки ударил ребёнка кулаком.