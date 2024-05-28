RT в Telegram
Подпишись

Пермская полиция возбудила уголовное дело на мужчину, который ударил ребёнка

Короткая ссылка
Пермская полиция возбудила уголовное дело на мужчину, который во время драки ударил ребёнка кулаком.

Об этом сообщает URA.RU.

В пресс-службе краевого ГУ МВД России рассказали, что уголовное дело заведено по статье «Побои», по факту удара ребёнка проводится проверка.

Как говорится в материале, во время ссоры один мужчина решил ударить другого, но попал по ребёнку, которого тот держал на руках. Однако во время драки пострадал ещё один ребёнок, которого ударили ногой.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске полиция проводит проверку по факту драки школьниц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить