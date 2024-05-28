Пермская полиция возбудила уголовное дело на мужчину, который ударил ребёнка

Пермская полиция возбудила уголовное дело на мужчину, который во время драки ударил ребёнка кулаком.

Об этом сообщает URA.RU.

В пресс-службе краевого ГУ МВД России рассказали, что уголовное дело заведено по статье «Побои», по факту удара ребёнка проводится проверка.

Как говорится в материале, во время ссоры один мужчина решил ударить другого, но попал по ребёнку, которого тот держал на руках. Однако во время драки пострадал ещё один ребёнок, которого ударили ногой.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске полиция проводит проверку по факту драки школьниц.