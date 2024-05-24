В Нижневартовске полиция проводит проверку по факту драки школьниц
- РИА Новости
«Заявление об избиении поступило в дежурную часть полиции Нижневартовска от родителей одной из участниц конфликта», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе УМВД города.
Также в соцсетях появилась видеозапись конфликта, где видно, как одна из девушек нападает на другую со спины и наносит удары. Окружающие быстро разняли школьниц.
В апреле следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, которого подозревают в избиении незнакомых людей.