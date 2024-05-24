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В Нижневартовске полиция проводит проверку по факту драки школьниц

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В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) родители школьницы обратились в полицию после драки, которая произошла между их дочерью и другой учащейся в торговом центре. Полиция начала проверку.
В Нижневартовске полиция проводит проверку по факту драки школьниц
  • РИА Новости

«Заявление об избиении поступило в дежурную часть полиции Нижневартовска от родителей одной из участниц конфликта», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе УМВД города.

Также в соцсетях появилась видеозапись конфликта, где видно, как одна из девушек нападает на другую со спины и наносит удары. Окружающие быстро разняли школьниц.

В апреле следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, которого подозревают в избиении незнакомых людей.

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