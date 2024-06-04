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В Подмосковье арестовали подростка, напавшего с мачете на девушку и мужчину

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Напавшего с мачете на девушку и мужчину в подмосковной Балашихе подростка арестовали до 1 августа 2024 года.
В Подмосковье арестовали подростка, напавшего с мачете на девушку и мужчину
  • РИА Новости

Об этом сообщила старший помощник руководителя областного ГУ СК России Ольга Врадий.

Отмечается, что подросток в Балашихе ударил мачете 18-летнюю девушку и 25-летнего мужчину.

«В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует её РИА Новости.

Ранее суд в Ивановской области приговорил к 11 годам шести месяцам колонии общего режима жителя Шуи, который на протяжении девяти лет систематически истязал своих детей.

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