В Подмосковье арестовали подростка, напавшего с мачете на девушку и мужчину

Напавшего с мачете на девушку и мужчину в подмосковной Балашихе подростка арестовали до 1 августа 2024 года.

Об этом сообщила старший помощник руководителя областного ГУ СК России Ольга Врадий.

Отмечается, что подросток в Балашихе ударил мачете 18-летнюю девушку и 25-летнего мужчину.

«В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует её РИА Новости.

Ранее суд в Ивановской области приговорил к 11 годам шести месяцам колонии общего режима жителя Шуи, который на протяжении девяти лет систематически истязал своих детей.