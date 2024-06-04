В Подмосковье арестовали подростка, напавшего с мачете на девушку и мужчину
- РИА Новости
Об этом сообщила старший помощник руководителя областного ГУ СК России Ольга Врадий.
Отмечается, что подросток в Балашихе ударил мачете 18-летнюю девушку и 25-летнего мужчину.
«В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует её РИА Новости.
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