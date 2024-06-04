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В московской усадьбе Покровское-Стрешнево восстановили купол оранжереи XVIII—XIX веков

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В усадьбе Покровское-Стрешнево в Москве восстанавливают оранжерею XVIII — начала XIX веков. Специалисты вернули прежний вид её куполу, основываясь на архивных материалах и чертежах.
В московской усадьбе Покровское-Стрешнево восстановили купол оранжереи XVIII—XIX веков
  • © Пресс-служба Департамента капитального ремонта

Об этом пишет сайт mos.ru.

До начала работ оранжерея находилась в плохом состоянии, а купол был полностью утрачен, рассказал заместитель руководителя столичного Департамента капитального ремонта Владимир Алябьев.

А в 2017 году здесь произошёл крупный пожар, почти полностью уничтоживший оранжерею.

Специалисты восстановили кирпичную кладку в основании купола, усилили его металлическими швеллерами, собрали деревянный каркас, а затем обшили конструкцию доской и медью. Купол будет венчать шпиль, который в настоящее время изготавливают по специально разработанному проекту, добавил Алябьев.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют три здания XIX века для открытия гостиниц.

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