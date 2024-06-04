В московской усадьбе Покровское-Стрешнево восстановили купол оранжереи XVIII—XIX веков
- © Пресс-служба Департамента капитального ремонта
Об этом пишет сайт mos.ru.
До начала работ оранжерея находилась в плохом состоянии, а купол был полностью утрачен, рассказал заместитель руководителя столичного Департамента капитального ремонта Владимир Алябьев.
А в 2017 году здесь произошёл крупный пожар, почти полностью уничтоживший оранжерею.
Специалисты восстановили кирпичную кладку в основании купола, усилили его металлическими швеллерами, собрали деревянный каркас, а затем обшили конструкцию доской и медью. Купол будет венчать шпиль, который в настоящее время изготавливают по специально разработанному проекту, добавил Алябьев.
Ранее НСН со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют три здания XIX века для открытия гостиниц.