Доминикана изучает возможное проникновение убийц президента Гаити в свою страну

Короткая ссылка
Власти Доминиканской Республики расследуют возможное проникновение убийц президента Гаити Жовенеля Моиза на свою территорию.
Доминикана изучает возможное проникновение убийц президента Гаити в свою страну
  • Reuters

Об этом пишет Diario Libre со ссылкой на правительственные источники.

Ранее канцелярия премьер-министра Гаити Клода Жозефа сообщила, что убийство президента Гаити Жовенеля Моиза, по предварительным данным, совершил вооружённый отряд, состоящий из иностранцев.

Как пишет Diario Libre, предполагается, что среди них четверо колумбийцев и трое венесуэльцев.

7 июля стало известно, что президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. В стране объявлено чрезвычайное положение. Супруга президента, пострадавшая при нападении, по последним данным, выжила и была отправлена в больницу Майами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить