Доминикана изучает возможное проникновение убийц президента Гаити в свою страну

Власти Доминиканской Республики расследуют возможное проникновение убийц президента Гаити Жовенеля Моиза на свою территорию.

Об этом пишет Diario Libre со ссылкой на правительственные источники.

Ранее канцелярия премьер-министра Гаити Клода Жозефа сообщила, что убийство президента Гаити Жовенеля Моиза, по предварительным данным, совершил вооружённый отряд, состоящий из иностранцев.

Как пишет Diario Libre, предполагается, что среди них четверо колумбийцев и трое венесуэльцев.

7 июля стало известно, что президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. В стране объявлено чрезвычайное положение. Супруга президента, пострадавшая при нападении, по последним данным, выжила и была отправлена в больницу Майами.