Байден допустил привлечение ВС США для помощи Тайваню в случае вторжения КНР

Армия США может быть задействована в случае, если Китай атакует Тайвань.

Об этом в интервью журналу Time заявил американский президент Джо Байден.

«Не исключаю использование Вооружённых сил США», — так Байден ответил на вопрос, могут ли США разместить своих солдат на Тайване в случае вторжения КНР.

При этом он не стал отвечать на вопрос, будут ли США использовать свои базы на Филиппинах и в Японии для нанесения ударов.

Также Байден сказал, что не считает предложение России завершить конфликт хорошим для Украины.