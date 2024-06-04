Байден допустил привлечение ВС США для помощи Тайваню в случае вторжения КНР
- AP
Об этом в интервью журналу Time заявил американский президент Джо Байден.
«Не исключаю использование Вооружённых сил США», — так Байден ответил на вопрос, могут ли США разместить своих солдат на Тайване в случае вторжения КНР.
При этом он не стал отвечать на вопрос, будут ли США использовать свои базы на Филиппинах и в Японии для нанесения ударов.
Также Байден сказал, что не считает предложение России завершить конфликт хорошим для Украины.