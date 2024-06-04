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Байден допустил привлечение ВС США для помощи Тайваню в случае вторжения КНР

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Армия США может быть задействована в случае, если Китай атакует Тайвань.
Байден допустил привлечение ВС США для помощи Тайваню в случае вторжения КНР
  • AP

Об этом в интервью журналу Time заявил американский президент Джо Байден.

«Не исключаю использование Вооружённых сил США», — так Байден ответил на вопрос, могут ли США разместить своих солдат на Тайване в случае вторжения КНР.

При этом он не стал отвечать на вопрос, будут ли США использовать свои базы на Филиппинах и в Японии для нанесения ударов.

Также Байден сказал, что не считает предложение России завершить конфликт хорошим для Украины.

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