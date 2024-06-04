Байден: Европа потратила на помощь Украине больше, чем США

Европейские страны потратили больше денег на помощь Украине, чем США, заявил американский лидер Джо Байден в интервью журналу Time.

«Мы потратили много денег на Украину, но Европа потратила больше денег, чем Соединённые Штаты. Европа потратила больше денег, чем США, на борьбу с Россией», — цитирует его ТАСС.

Он также заявил, что не считает предложение России завершить конфликт хорошим для Украины.

Как отмечал постпред России при ООН Василий Небензя, новые пакеты помощи Запада и «мясные штурмы» киевского режима не помогут осуществить коренной перелом в украинском конфликте.