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Байден: Европа потратила на помощь Украине больше, чем США

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Европейские страны потратили больше денег на помощь Украине, чем США, заявил американский лидер Джо Байден в интервью журналу Time.
Байден: Европа потратила на помощь Украине больше, чем США
  • AP

«Мы потратили много денег на Украину, но Европа потратила больше денег, чем Соединённые Штаты. Европа потратила больше денег, чем США, на борьбу с Россией», — цитирует его ТАСС.

Он также заявил, что не считает предложение России завершить конфликт хорошим для Украины.

Как отмечал постпред России при ООН Василий Небензя, новые пакеты помощи Запада и «мясные штурмы» киевского режима не помогут осуществить коренной перелом в украинском конфликте.

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