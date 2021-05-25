В США рассказали о ходе вывода американских войск из Афганистана

В Центральном командовании Вооружённых сил США (СЕNТCОМ) рассказали о ходе вывода американских войск из Афганистана.

«По оценкам Центрального командования, мы завершили от 16 до 25% всего процесса вывода», — говорится в сообщении.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани не исключил возможности гражданской войны в республике после ухода войск США из страны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон должен быть готов к любому развитию событий в Афганистане в связи с выводом оттуда американских вооружённых сил.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что США оставляют Афганистан и афганский народ в очень сложном положении.