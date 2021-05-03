Блинкен: США должны быть готовы к любому сценарию в Афганистане
«Мы должны быть готовы к любому сценарию и целому их спектру», — заявил Блинкен в интервью телеканалу CBS.
По его словам, цель, ради которой США были втянуты в Афганистан, выполнена — ликвидация организаторов теракта 11 сентября.
Он отметил, что США продолжат содействие Афганистану в экономической сфере.
Ранее стало известно, что США по мере вывода войск из Афганистана смогут поддерживать афганские вооружённые силы, если на них будут нападать боевики.