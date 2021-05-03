Блинкен: США должны быть готовы к любому сценарию в Афганистане

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США должны быть готовы к любому развитию событий в Афганистане в связи с выводом оттуда американских вооружённых сил, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы должны быть готовы к любому сценарию и целому их спектру», — заявил Блинкен в интервью телеканалу CBS.

По его словам, цель, ради которой США были втянуты в Афганистан, выполнена — ликвидация организаторов теракта 11 сентября.

Он отметил, что США продолжат содействие Афганистану в экономической сфере.

Ранее стало известно, что США по мере вывода войск из Афганистана смогут поддерживать афганские вооружённые силы, если на них будут нападать боевики.

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