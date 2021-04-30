Пентагон готов помогать ВС Афганистана по мере вывода своих войск
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«Да, наше планирование предусматривает совместную работу с нашими партнёрами по коалиции: союзниками по НАТО и афганскими военными. Мы сможем оказать им поддержку по мере вывода наших сил, в том числе, как вы упомянули, если они подвергнутся нападениям в ходе этого вывода», — сказала она на интернет-семинаре Аспенского института. Её слова приводит ТАСС.
Ранее США допустили, что ситуация в Афганистане после вывода американских войск может развиться по разным сценариям.
Представитель Совета национальной безопасности Афганистана Рахматулла Андар заявил, что афганские военнослужащие не испытывают трудностей в борьбе с боевиками радикального движения «Талибан»*.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.