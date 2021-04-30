Пентагон готов помогать ВС Афганистана по мере вывода своих войск

США по мере вывода войск из Афганистана смогут поддерживать афганские вооружённые силы, если на них будут нападать боевики, заявила первый замминистра обороны Соединённых Штатов Кэтлин Хикс.

«Да, наше планирование предусматривает совместную работу с нашими партнёрами по коалиции: союзниками по НАТО и афганскими военными. Мы сможем оказать им поддержку по мере вывода наших сил, в том числе, как вы упомянули, если они подвергнутся нападениям в ходе этого вывода», — сказала она на интернет-семинаре Аспенского института. Её слова приводит ТАСС.

Ранее США допустили, что ситуация в Афганистане после вывода американских войск может развиться по разным сценариям.

Представитель Совета национальной безопасности Афганистана Рахматулла Андар заявил, что афганские военнослужащие не испытывают трудностей в борьбе с боевиками радикального движения «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.