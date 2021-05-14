Лидер Афганистана допустил начало гражданской войны после ухода ВС США

Президент Афганистана Ашраф Гани не исключил возможности гражданской войны в республике после ухода войск США из страны.

«Вероятность начала гражданской войны есть», — заявил Гани в интервью изданию Spiegel.

Он отметил, что такого сценария допустить нельзя.

По его словам, когда в 2014 году боевая миссия НАТО была преобразована в миссию по обучению, многие увидели в этом «закат республики».

«Но у нас всё получилось», — добавил президент.

Вывод американских войск из Афганистана начался 1 мая и завершится к 11 сентября.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли прокомментировал ситуацию с выводом американских войск из Афганистана.