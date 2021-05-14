Лидер Афганистана допустил начало гражданской войны после ухода ВС США
- Reuters
«Вероятность начала гражданской войны есть», — заявил Гани в интервью изданию Spiegel.
Он отметил, что такого сценария допустить нельзя.
По его словам, когда в 2014 году боевая миссия НАТО была преобразована в миссию по обучению, многие увидели в этом «закат республики».
«Но у нас всё получилось», — добавил президент.
Вывод американских войск из Афганистана начался 1 мая и завершится к 11 сентября.
Председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли прокомментировал ситуацию с выводом американских войск из Афганистана.