Лидер Афганистана допустил начало гражданской войны после ухода ВС США

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Президент Афганистана Ашраф Гани не исключил возможности гражданской войны в республике после ухода войск США из страны.
Лидер Афганистана допустил начало гражданской войны после ухода ВС США
  • Reuters

«Вероятность начала гражданской войны есть», — заявил Гани в интервью изданию Spiegel.

Он отметил, что такого сценария допустить нельзя.

По его словам, когда в 2014 году боевая миссия НАТО была преобразована в миссию по обучению, многие увидели в этом «закат республики».

«Но у нас всё получилось», — добавил президент.

Вывод американских войск из Афганистана начался 1 мая и завершится к 11 сентября.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли прокомментировал ситуацию с выводом американских войск из Афганистана.

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