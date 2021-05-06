В ВС США прокомментировали ситуацию с выводом войск из Афганистана

Председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли прокомментировал ситуацию с выводом войск США из Афганистана.

«Президент Соединённых Штатов дал нам срок, чтобы завершить работу не позднее сентября. Я не хочу публично называть точные даты наших основных этапов, потому что есть множество факторов, которые будут влиять на конечный результат. Однако я уверен, что мы сможем выполнить поставленную президентом задачу и уложиться в установленные сроки», — цитирует ТАСС Милли.

Ранее стало известно, что США по мере вывода войск из Афганистана смогут поддерживать афганские вооружённые силы, если на них будут нападать боевики.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка должна быть готова к любому развитию событий в Афганистане в связи с выводом оттуда американских вооружённых сил.