WSJ: США могут перебросить войска из Афганистана в Среднюю Азию

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США могут разместить выводимые из Афганистана войска в странах Средней Азии, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что США нужны базы не только для военнослужащих, но и для беспилотников, бомбардировщиков и артиллерии.

По данным источников, в качестве возможных мест будущей дислокации войск рассматриваются соседние с Афганистаном страны Средней Азии, государства Персидского Залива.

Также сообщается, что запросов на размещение войск в Средней Азии пока не было.

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли прокомментировал ситуацию с выводом войск США из Афганистана.

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