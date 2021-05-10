WSJ: США могут перебросить войска из Афганистана в Среднюю Азию

США могут разместить выводимые из Афганистана войска в странах Средней Азии, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что США нужны базы не только для военнослужащих, но и для беспилотников, бомбардировщиков и артиллерии.

По данным источников, в качестве возможных мест будущей дислокации войск рассматриваются соседние с Афганистаном страны Средней Азии, государства Персидского Залива.

Также сообщается, что запросов на размещение войск в Средней Азии пока не было.

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли прокомментировал ситуацию с выводом войск США из Афганистана.