WSJ: США могут перебросить войска из Афганистана в Среднюю Азию
Отмечается, что США нужны базы не только для военнослужащих, но и для беспилотников, бомбардировщиков и артиллерии.
По данным источников, в качестве возможных мест будущей дислокации войск рассматриваются соседние с Афганистаном страны Средней Азии, государства Персидского Залива.
Также сообщается, что запросов на размещение войск в Средней Азии пока не было.
Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли прокомментировал ситуацию с выводом войск США из Афганистана.