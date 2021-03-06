В Косове обокрали сербский храм в день поминовения усопших

В частично признанной республике Косово неизвестные обокрали сербский православный храм в селе Клокот во время задушницы — дня поминовения усопших.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию по Косову и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии.

«Православная церковь Петра и Павла в Клокоте взломана и обворована в день, когда происходит задушнице, злоумышленники вынесли из неё деньги и часть утвари», — сообщила канцелярия по КиМ.

Как отмечается в заявлении, сербы становятся жертвами притеснения даже в священные для народа дни.

«Позором является то, что даже на родительскую субботу сербам в КиМ не дают мира, оскверняют их религиозные объекты... когда люди поминают самых близких», — добавляется в заявлении.

Как подчеркнули в канцелярии, данный случай говорит об угрозах православному наследию в Косове.