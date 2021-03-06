В Косове обокрали сербский храм в день поминовения усопших

Короткая ссылка
В частично признанной республике Косово неизвестные обокрали сербский православный храм в селе Клокот во время задушницы — дня поминовения усопших.
В Косове обокрали сербский храм в день поминовения усопших
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию по Косову и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии. 

«Православная церковь Петра и Павла в Клокоте взломана и обворована в день, когда происходит задушнице, злоумышленники вынесли из неё деньги и часть утвари», — сообщила канцелярия по КиМ.

Как отмечается в заявлении, сербы становятся жертвами притеснения даже в священные для народа дни.

«Позором является то, что даже на родительскую субботу сербам в КиМ не дают мира, оскверняют их религиозные объекты... когда люди поминают самых близких», — добавляется в заявлении.

Как подчеркнули в канцелярии, данный случай говорит об угрозах православному наследию в Косове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить