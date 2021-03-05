Захарова назвала возможные меры из-за препятствования ФРГ работе RT DE

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с российскими СМИ в Германии.

«Будете закрывать счета и не дадите операторам обслуживать счета RT в Германии — такие же, идентичные, а может быть, ещё и другие меры будут применяться к немецким СМИ в России», — цитирует РИА Новости Захарову, которая выступила в эфире Первого канала.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов в ходе политических консультаций со статс-секретарём Министерства иностранных дел Германии Мигелем Бергером заявил о неприемлемости ситуации с отказом немецких банков сотрудничать с RT DE.

Компании Ruptly GmbH (видеоагентство RT) и RT DE Productions GmbH (сайт RT на немецком языке) 26 февраля получили уведомления о закрытии счетов в Сommerzbank с 31 мая этого года. Это произошло спустя месяц после заявления о предстоящем в декабре 2021 года запуске телеканала.