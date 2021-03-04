Замглавы МИД России провёл консультации со статс-секретарём МИД ФРГ

Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов провёл политические консультации со статс-секретарём Министерства иностранных дел Германии Мигелем Бергером.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по всему комплексу двусторонних вопросов, обозначены проблемные процессы в российско-германских отношениях», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Германской стороне была выражена серьёзная озабоченность и крайняя неудовлетворённость направленным на сдерживание России курсом.

Также была обсуждена проблема c отказом немецких банков сотрудничать с RT DE.

«Указано на неприемлемость подобной ситуации, которая может привести к введению ответных мер в отношении работающих в России германских СМИ», — отметили в МИД.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва расценивает отказ немецких банков сотрудничать с RT DE и Ruptly как политическое давление.

Компании Ruptly GmbH (видеоагентство RT) и RT DE Productions GmbH (сайт RT на немецком языке) 26 февраля получили уведомления о закрытии счетов в Сommerzbank с 31 мая этого года. Это произошло спустя месяц после заявления о предстоящем в декабре 2021 года запуске телеканала.

За несколько месяцев Ruptly направило несколько десятков запросов в другие банки Германии (а также в европейские банки, имеющие отделения в Германии) с просьбой об открытии счёта. По большинству запросов получены отказы, остальные были проигнорированы.