Захарова назвала отказ немецких банков сотрудничать с RT DE и Ruptly политическим давлением

Москва расценивает отказ немецких банков сотрудничать с RT DE и Ruptly как политическое давление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы считаем недопустимым подобное откровенно враждебное отношение зарубежных партнёров к СМИ, в частности российским. Они осуществляют свою законную профессиональную деятельность за рубежом. Расцениваем шаги по закрытию счетов российских информационных агентств в качестве элемента политического давления на журналистов и очевидного нарушения обязательства ФРГ по обеспечению свободы слова и СМИ», — сказала дипломат на брифинге.

Захарова призвала Берлин «одуматься» и отменить рестриктивные меры, которые затрудняют работу СМИ.

В противном случае, отметила она, Москва будет вынуждена принять жёсткие ответные меры в отношении работающих в России немецких СМИ.

Ранее компании Ruptly GmbH (видеоагентство RT) и RT DE Productions GmbH (сайт RT на немецком языке) 26 февраля получили уведомления о закрытии счетов в Сommerzbank с 31 мая этого года. Это произошло спустя месяц после заявления о предстоящем в декабре 2021 года запуске телеканала.

За несколько месяцев Ruptly направило несколько десятков запросов в другие банки Германии (а также в европейские банки, имеющие отделения в Германии) с просьбой об открытии счёта. По большинству запросов получены отказы, остальные были проигнорированы.