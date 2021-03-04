Захарова назвала отказ немецких банков сотрудничать с RT DE и Ruptly политическим давлением

Короткая ссылка
Москва расценивает отказ немецких банков сотрудничать с RT DE и Ruptly как политическое давление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова назвала отказ немецких банков сотрудничать с RT DE и Ruptly политическим давлением
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Мы считаем недопустимым подобное откровенно враждебное отношение зарубежных партнёров к СМИ, в частности российским. Они осуществляют свою законную профессиональную деятельность за рубежом. Расцениваем шаги по закрытию счетов российских информационных агентств в качестве элемента политического давления на журналистов и очевидного нарушения обязательства ФРГ по обеспечению свободы слова и СМИ», — сказала дипломат на брифинге.

Захарова призвала Берлин «одуматься» и отменить рестриктивные меры, которые затрудняют работу СМИ.

В противном случае, отметила она, Москва будет вынуждена принять жёсткие ответные меры в отношении работающих в России немецких СМИ. 

Ранее компании Ruptly GmbH (видеоагентство RT) и RT DE Productions GmbH (сайт RT на немецком языке) 26 февраля получили уведомления о закрытии счетов в Сommerzbank с 31 мая этого года. Это произошло спустя месяц после заявления о предстоящем в декабре 2021 года запуске телеканала.

За несколько месяцев Ruptly направило несколько десятков запросов в другие банки Германии (а также в европейские банки, имеющие отделения в Германии) с просьбой об открытии счёта. По большинству запросов получены отказы, остальные были проигнорированы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить