RT DE и Ruptly получили уведомления о закрытии счетов в Сommerzbank с 31 мая

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Компании Ruptly GmbH (видеоагентство RT) и RT DE Productions GmbH (сайт RT на немецком языке) 26 февраля получили уведомления о закрытии счетов в Сommerzbank с 31 мая этого года. Это произошло спустя месяц после заявления о предстоящем в декабре 2021 года запуске телеканала.
RT DE и Ruptly получили уведомления о закрытии счетов в Сommerzbank с 31 мая
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«Учитывая, что Сommerzbank без объяснения причин закрывает наши счета, а порядка 20 немецких и международных финансовых учреждений отказали нам в сотрудничестве, у нас есть основания полагать, что против RT в Германии ведётся кампания, которая, по сути, сводится к финансовому эмбарго», — заявила Динара Токтосунова, руководитель RT в Германии.

В ноябре 2020 года обе компании получили уведомления из банка Сommerzbank, в котором они обслуживаются, об изменении условий. Данные изменения, согласно уведомлению, должны были вступить в силу спустя три дня, что нарушает сроки уведомления, указанные в договоре с банком. Через юристов срок уведомления был оспорен, после чего было получено новое уведомление об изменении условий уже с соблюдением сроков, указанных в договоре. 

Нарушение договорных обязательств и отсутствие надлежащей коммуникации со стороны банка однозначно расценивались как недружественные действия, вследствие чего компании обратились с запросами в ряд других банков.

За прошедшие с момента первого уведомления об изменении тарифов несколько месяцев компания Ruptly направила несколько десятков запросов в другие банки Германии (а также в европейские банки, имеющие отделения в Германии) с просьбой об открытии счёта. По большинству запросов получены отказы, остальные были проигнорированы.

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