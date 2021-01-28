Индия продлила запрет на международные рейсы до конца февраля

Главное управление гражданской авиации Индии продлило до конца февраля запрет на международные пассажирские полёты.

«Компетентный орган дополнительно продлил срок действия циркуляра… в отношении регулярных международных коммерческих пассажирских рейсов в Индию и из неё до 23:59 28 февраля 2021 года. Это ограничение не распространяется на международные грузовые операции и полёты, специально одобренные управлением», — приводит РИА Новости сообщение управления.

Отмечается, что в определённых случаях авиационные власти Индии могут разрешить международные регулярные рейсы на отдельных маршрутах.

Ранее российский оперштаб принял решение о возобновлении полётов в Индию.