Россия возобновит авиасообщение ещё с четырьмя странами с 27 января
- РИА Новости
Соответствующее решение было принято по итогам заседания штаба, проведённого вице-премьером России Татьяной Голиковой.
В частности, принято решение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения с указанными странами.
Отмечается, что по два раза в неделю будут осуществляться рейсы Москва — Ханой, Москва — Дели, Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки. При этом рейсы Москва — Доха будут выполняться три раза в неделю.
Ранее Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией.