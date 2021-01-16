Россия возобновит авиасообщение ещё с четырьмя странами с 27 января

Россия возобновит авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение оперштаба по борьбе с коронавирусом.

РИА Новости

Соответствующее решение было принято по итогам заседания штаба, проведённого вице-премьером России Татьяной Голиковой. В частности, принято решение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения с указанными странами. Отмечается, что по два раза в неделю будут осуществляться рейсы Москва — Ханой, Москва — Дели, Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки. При этом рейсы Москва — Доха будут выполняться три раза в неделю. Ранее Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией.