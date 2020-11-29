Во Франции в ходе протестов пострадали 62 полицейских 

Короткая ссылка
По меньшей мере 62 полицейских пострадали во Франции в ходе протеста против законопроекта «О глобальной безопасности», сообщает BFMTV.
Во Франции в ходе протестов пострадали 62 полицейских 
  • Reuters

23 сотрудника полиции пострадали в ходе акций протеста в Париже, остальные 39 — в провинции.

Ранее сообщалось, что во время демонстраций травмы различной степени тяжести получили 37 сотрудников сил правопорядка.

Законопроект «О глобальной безопасности» предусматривает наказание за распространение изображений лица полицейских или жандармов с «целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности». Некоторые протестующие считают эту инициативу нарушением свободы СМИ. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить