Во Франции в ходе протестов пострадали 62 полицейских
- Reuters
23 сотрудника полиции пострадали в ходе акций протеста в Париже, остальные 39 — в провинции.
Ранее сообщалось, что во время демонстраций травмы различной степени тяжести получили 37 сотрудников сил правопорядка.
Законопроект «О глобальной безопасности» предусматривает наказание за распространение изображений лица полицейских или жандармов с «целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности». Некоторые протестующие считают эту инициативу нарушением свободы СМИ.