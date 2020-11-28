В ходе беспорядков во Франции пострадали 37 полицейских

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Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что 37 сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе беспорядков в стране.
В ходе беспорядков во Франции пострадали 37 полицейских
  • Reuters

Об этом министр написал на своей странице в Twitter.

«По предварительным данным, 37 полицейских и жандармов получили ранения во время демонстраций. Я ещё раз осуждаю недопустимое насилие в отношении правоохранительных органов», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что протестующие против принятия закона «О глобальной безопасности» в Париже начали поджигать мусор и уничтожать городское имущество.

По последним данным, полиция задержала девять человек на акции протеста в Париже.

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