В ЮНЕСКО рассказали о масштабах влияния COVID-19 на образование

В ЮНЕСКО заявили, что коронавирусная инфекция COVID-19 очень сильно повлияла на образовательный процесс во всём мире.

«Число детей, молодых людей и взрослых, не посещающих школы или университеты по причине вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, стремительно растет... 102 страны осуществили закрытие школ в масштабах всей страны, что затронуло более 849,4 млн детей и молодых людей», — говорится в заявлении организации.

Отмечается, что ЮНЕСКО оказывает непосредственную поддержку странам в работе над минимизацией негативных последствий закрытия учебных заведений для образовательного процесса и созданием условий для непрерывного обучения.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.