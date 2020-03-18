В ЮНЕСКО рассказали о масштабах влияния COVID-19 на образование

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В ЮНЕСКО заявили, что коронавирусная инфекция COVID-19 очень сильно повлияла на образовательный процесс во всём мире.
В ЮНЕСКО рассказали о масштабах влияния COVID-19 на образование
  • РИА Новости

«Число детей, молодых людей и взрослых, не посещающих школы или университеты по причине вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, стремительно растет... 102 страны осуществили закрытие школ в масштабах всей страны, что затронуло более 849,4 млн детей и молодых людей», — говорится в заявлении организации.

Отмечается, что ЮНЕСКО оказывает непосредственную поддержку странам в работе над минимизацией негативных последствий закрытия учебных заведений для образовательного процесса и созданием условий для непрерывного обучения.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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