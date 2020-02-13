В США заявили о соперничестве с Россией и Китаем в Африке

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Командующий Сухопутными войсками США в Африке генерал-майор Роджер Клутье заявил, что Вашингтон придаёт особое значение соперничеству с Россией и Китаем в Африке.

«Африканское командование считает, что «Аш-Шабаб»* является одной из главных угроз, мы очень внимательно следим за ситуацией. Но соперничество с Россией и Китаем на континенте особенно важно», — приводит ТАСС его слова.

Клутье заявил, что в Африке действуют «российские наёмники», а российская сторона добывает природные ресурсы в регионе.

Американский военачальник в своём выступлении не назвал конкретных африканских стран, где отмечается «российское присутствие».

Ранее в НАТО рассказали, что Россия и Китай проводят манёвры неподалёку от спутников западных стран, что, по мнению альянса, представляет опасность.

* «Аш-Шабаб» — террористическая группировка, запрещённая на территории России.

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