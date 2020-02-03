В Гонконге врачи потребовали закрыть границу с Китаем

Короткая ссылка
Работники сферы здравоохранения Гонконга устроили забастовку с требованием закрыть границу с материковым Китаем из-за распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
В Гонконге врачи потребовали закрыть границу с Китаем
  • Reuters

Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Отмечается, что принять участие в забастовке выразили желание 2,4 тыс. человек. Акцию протеста спровоцировал отказ главы администрации Гонконга Кэрри Лэм провести встречу с членами Союза управления медицинских учреждений.

«Полное закрытие границы — это единственный эффективный способ предотвратить распространение вируса», — сказал микробиолог из Университета Гонконга Хо Пак-Лэун, которого цитирует издание.

30 января Гонконг приостановил железнодорожное и паромное сообщение с материковым Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.

В конце декабря 2019 года появилась информация, что в китайской Ухани десятки человек заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.

Различные государства приняли меры в связи с появлением вируса. Например, аэропорты СШАВеликобританииРоссии и ряда других стран стали проверять прибывающих пассажиров на наличие нового типа коронавируса, некоторые государства закрыли границу, однако 2019-nCoV продолжает распространяться по всему миру. Заразившихся уже зафиксировали в РоссииСШАСингапуреВьетнамеОАЭГерманииФранции и других государствах.

Академик РАМН, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН Дмитрий Львов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что коронавирус распространяется не так быстро, как вирус гриппа.

Подробности — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить