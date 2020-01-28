Гонконг приостанавливает сообщение с материковым Китаем из-за вируса

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Гонконг приостановит с 30 января железнодорожное и паромное сообщение с материковым Китаем из-за угрозы распространения коронавируса, заявила в эфире RTHK глава местной администрации Кэрри Лам.
Гонконг приостанавливает сообщение с материковым Китаем из-за вируса
  • Reuters

Как уточняет ТАСС, Гонконг намерен сократить число авиарейсов и автобусных маршрутов в Китай, а также закрыть некоторые пограничные пункты.

Ранее в Гонконге ввели наивысший уровень реагирования из-за возможного распространения коронавируса. В частности, были продлены школьные каникулы и отменён крупнейший марафон.

27 января в Пекине зарегистрирован первый случай смерти от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с отменой туров в Китай.

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