Первый случай смерти от нового коронавируса зарегистрирован в Пекине
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на городской комитет по вопросам здравоохранения.
Отмечается, что умершим оказался 50-летний мужчина, который 8 января отправился в Ухань, а 15 января уже в Пекине у него поднялась температура.
21 января пациент обратился в больницу, а на следующий день у него подтвердили диагноз.
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