Первый случай смерти от нового коронавируса зарегистрирован в Пекине

В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на городской комитет по вопросам здравоохранения.

Отмечается, что умершим оказался 50-летний мужчина, который 8 января отправился в Ухань, а 15 января уже в Пекине у него поднялась температура.

21 января пациент обратился в больницу, а на следующий день у него подтвердили диагноз.

Ранее сообщалось, что китайские власти в 2020 году направят 60,33 млрд юаней ($8,75 млрд) на борьбу с пневмонией нового типа.

Академик РАМН Дмитрий Львов, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН, оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с распространением коронавируса.