Мадуро заявил о планах посетить КНДР

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире государственного телевидения заявил, что в скором времени планирует посетить Северную Корею.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Будь уверен, я очень скоро поеду в Северную Корею, ты уже открыл дверь», — сказал он главе Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо во время его передачи.

В конце сентября делегация Боливарианской Республики совершила первый в истории официальный визит в КНДР.

Венесуэлу, помимо Кабельо, представляли вице-президент Делси Родригес, глава МИД Хорхе Арреаса, а также постоянный представитель при ООН Самуэль Монкада.

Стороны заключили ряд соглашений в сферах технологий, промышленности, обороны и сельского хозяйства.