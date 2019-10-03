Мадуро заявил о планах посетить КНДР
Об этом сообщает РИА Новости.
«Будь уверен, я очень скоро поеду в Северную Корею, ты уже открыл дверь», — сказал он главе Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо во время его передачи.
В конце сентября делегация Боливарианской Республики совершила первый в истории официальный визит в КНДР.
Венесуэлу, помимо Кабельо, представляли вице-президент Делси Родригес, глава МИД Хорхе Арреаса, а также постоянный представитель при ООН Самуэль Монкада.
Стороны заключили ряд соглашений в сферах технологий, промышленности, обороны и сельского хозяйства.