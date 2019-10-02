Президент Узбекистана посетит Россию в феврале 2020 года

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит визит в Россию в феврале 2020 года. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Сената Узбекистана Танзилой Нарбаевой.

«Мы сейчас серьёзно готовимся к визиту президента Узбекистана, который должен состояться в начале февраля следующего года, работаем над его наполнением», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Она уточнила, что в рамках визита пройдёт первый гуманитарный российско-узбекистанский форум.

Ожидается, что в ходе визита Мирзиёева будут подписаны 12 новых межгосударственных и межправительственных соглашений.

Ранее посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов назвал отношения двух государств позитивным примером взаимодействия между странами в современном мире.