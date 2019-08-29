Посол оценил отношения Узбекистана и России

Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов в беседе с «Российской газетой» оценил двусторонние отношения.

Он охарактеризовал их как долгосрочное и взаимовыгодное стратегическое партнёрство.

«Узбекско-российские связи опираются на прочные, прошедшие испытание временем традиции дружбы и взаимной поддержки», — заявил он.

Как отметил Асадов, в настоящее время отношения Узбекистана и России — один из позитивных примеров того, как должно строиться взаимодействие между странами в современном мире.

Ранее посол Индии в России Венкатеш Варма оценил двусторонний товарооборот.