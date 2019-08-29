Посол оценил отношения Узбекистана и России

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Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов в беседе с «Российской газетой» оценил двусторонние отношения.
Посол оценил отношения Узбекистана и России
  • © Посольство Республики Узбекистан в РФ

Он охарактеризовал их как долгосрочное и взаимовыгодное стратегическое партнёрство.

«Узбекско-российские связи опираются на прочные, прошедшие испытание временем традиции дружбы и взаимной поддержки», — заявил он.

Как отметил Асадов, в настоящее время отношения Узбекистана и России — один из позитивных примеров того, как должно строиться взаимодействие между странами в современном мире.

Ранее посол Индии в России Венкатеш Варма оценил двусторонний товарооборот.

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