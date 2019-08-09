Посол Индии оценил товарооборот с Россией

Посол Индии в России Венкатеш Варма в беседе с «Российской газетой» оценил двусторонний товарооборот.

«В 2018 году товарооборот увеличился на 12%. Плюс у нас есть ещё ряд предложений для развития торговли: убрать товарные барьеры, увеличить инвестиции, найти новые сферы сотрудничества, а также поддерживать компании, использующие транспортный коридор «Север — Юг», — заявил он.

По его словам, эти вопросы обсуждались во время недавнего визита зампреда правительства России Юрия Борисова в Индию, где он провёл встречу с министром иностранных дел и сопредседателем комиссии по экономическому сотрудничеству Субраманиямом Джайшанкаром.

«Они договорились встретиться ещё раз в конце года в Дели на заседании совместной комиссии», — сообщил Варма.

Ранее сообщалось, что в Москве обсудили подготовку визита премьера Индии на ВЭФ.