Посол Индии оценил товарооборот с Россией

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Посол Индии в России Венкатеш Варма в беседе с «Российской газетой» оценил двусторонний товарооборот.
Посол Индии оценил товарооборот с Россией
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«В 2018 году товарооборот увеличился на 12%. Плюс у нас есть ещё ряд предложений для развития торговли: убрать товарные барьеры, увеличить инвестиции, найти новые сферы сотрудничества, а также поддерживать компании, использующие транспортный коридор «Север — Юг», — заявил он.

По его словам, эти вопросы обсуждались во время недавнего визита зампреда правительства России Юрия Борисова в Индию, где он провёл встречу с министром иностранных дел и сопредседателем комиссии по экономическому сотрудничеству Субраманиямом Джайшанкаром.

«Они договорились встретиться ещё раз в конце года в Дели на заседании совместной комиссии», — сообщил Варма.

Ранее сообщалось, что в Москве обсудили подготовку визита премьера Индии на ВЭФ.

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