В Москве обсудили подготовку визита премьера Индии на ВЭФ
- Reuters
Стороны обсудили подготовку к участию индийской делегации в Восточном экономическом форуме, который будет проходить 4—6 сентября во Владивостоке.
«В этом году в мероприятиях форума примет участие представительная делегация Индии, которую возглавит премьер-министр Нарендра Моди», — сказал Варма.
В свою очередь, Кобяков отметил, что двусторонние отношения охватывают все области сотрудничества, в том числе политический диалог, сферу безопасности, торгово-экономические и военно-технические связи, энергетику, научные, культурные и гуманитарные обмены.
Как напомнил советник президента России, на ВЭФ-2019 Моди приглашён в качестве главного гостя, а Индия станет страной — гостем форума.
Стороны также обсудили подготовку ежегодного саммита Россия — Индия. По инициативе Моди, в этом году мероприятие состоится во Владивостоке в дни проведения ВЭФ.