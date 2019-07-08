В Москве обсудили подготовку визита премьера Индии на ВЭФ

Советник президента России Антон Кобяков провёл в Москве встречу с чрезвычайным и полномочным послом Индии Венкатешем Вармой.

Стороны обсудили подготовку к участию индийской делегации в Восточном экономическом форуме, который будет проходить 4—6 сентября во Владивостоке.

«В этом году в мероприятиях форума примет участие представительная делегация Индии, которую возглавит премьер-министр Нарендра Моди», — сказал Варма.

В свою очередь, Кобяков отметил, что двусторонние отношения охватывают все области сотрудничества, в том числе политический диалог, сферу безопасности, торгово-экономические и военно-технические связи, энергетику, научные, культурные и гуманитарные обмены.

Как напомнил советник президента России, на ВЭФ-2019 Моди приглашён в качестве главного гостя, а Индия станет страной — гостем форума.

Стороны также обсудили подготовку ежегодного саммита Россия — Индия. По инициативе Моди, в этом году мероприятие состоится во Владивостоке в дни проведения ВЭФ.

Ранее сообщалось о выездной сессии ВЭФ в Индии.