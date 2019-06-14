Выездная сессия ВЭФ пройдёт 18 июня в Индии
- РИА Новости
Формат мероприятия обсудили на полях Петербургского международного экономического форума гендиректор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов и гендиректор конфедерации индийской промышленности Чандраджит Банерджи.
«Такие сессии позволяют сделать отношения более интенсивными, обсудить вопросы в узком составе, а уже на самом форуме прийти к фиксированию достигнутых договорённостей», — заявил Петухов.
По его словам, предполагается, что выездная сессия состоится в Мумбае. Должно быть организовано несколько круглых столов для индийских предпринимателей.
Ранее телеканал «360» сообщал, что организаторы подвели итоги ПМЭФ-2019.