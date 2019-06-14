Выездная сессия ВЭФ пройдёт 18 июня в Индии

Короткая ссылка
Выездная сессия Восточного экономического форума пройдёт 18 июня в Индии. Её проведёт зампред правительства России, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Выездная сессия ВЭФ пройдёт 18 июня в Индии
  • РИА Новости

Формат мероприятия обсудили на полях Петербургского международного экономического форума гендиректор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов и гендиректор конфедерации индийской промышленности Чандраджит Банерджи.

«Такие сессии позволяют сделать отношения более интенсивными, обсудить вопросы в узком составе, а уже на самом форуме прийти к фиксированию достигнутых договорённостей», — заявил Петухов.

По его словам, предполагается, что выездная сессия состоится в Мумбае. Должно быть организовано несколько круглых столов для индийских предпринимателей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что организаторы подвели итоги ПМЭФ-2019.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить