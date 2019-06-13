Организаторы подвели итоги ПМЭФ-2019

Организаторы подвели итоги Петербургского международного экономического форума, сообщает телеканал «360».

Основная тема ПМЭФ-2019 — «Формируя повестку устойчивого развития».

В работе принимали участие более 19 тыс. человек из 145 стран. Впервые приехали представители таких стран, как Андорра, Непал, Сан-Марино.

«Сегодня ни американские, ни европейские компании уходить с российского рынка не хотят и вряд ли уйдут в перспективе», — сказал на итоговой пресс-конференции советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Проведено более 230 мероприятий, в том числе свыше 170 сессий в рамках основной программы, в формате панельных дискуссий и круглых столов, тематических бизнес-завтраков, теледебатов, страновых бизнес-диалогов.

Главным событием форума стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Болгарии Румена Радева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя правительства Словакии Петера Пеллегрини и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Основная программа состояла из блоков «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек — прежде всего».

Для продвижения социальной повестки работали тематические зоны Пространство доверия и Пространство «Здоровое общество».

Кроме того, состоялся Фестиваль культуры, для которого свои программы подготовили музеи, театры, концертные площадки, выставочные центры, парки и усадьбы.

Ранее Пятый канал сообщал, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила значимость ПМЭФ для России.