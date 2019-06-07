Матвиенко оценила значимость ПМЭФ для России

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила значимость Петербургского международного экономического форума для России, сообщает Пятый канал.
Матвиенко оценила значимость ПМЭФ для России
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«ПМЭФ — это не только такая мощно признанная, авторитетная дискуссионная площадка, но это и площадка с большой отдачей для нашей страны, для решения нашей внутренней повестки. Ну и, конечно, это такое хорошее продвижение Санкт-Петербурга, моего любимого города, да и в целом России», — заявила она.

Как отметила Матвиенко, большинство зарубежных инвесторов уже заявили о готовности принять участие в реализации российских нацпроектов.

Ранее НСН сообщала, что в рамках ПМЭФ власти Москвы и «Опора России» договорились о сотрудничестве.

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